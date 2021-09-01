砂石車未打方向燈轉彎 騎士撞入車底撿回一命

北市承德路7段、大度路口上月11日發生一起卡車撞機車的交通事故，18歲戴姓機車騎士從2台砂石車車縫間穿過，遭第2台曾男的砂石車撞擊，幸駕駛立即發現，並未碾壓過去，機車騎士四肢擦挫傷，警方初判肇因是砂石車未依規定使用方向燈，警方公開路口監視器，提醒其他用路人小心謹慎。

60歲曾姓砂石車駕駛，沿著承德路7段往淡水方向，在大度路迴轉，接續右轉進入承德路7段413巷內。而18歲戴姓男子騎乘普重機，由大度路直行要往台北方向，趁著2台砂石車間隙，以為能快速穿越，不料誤判砂石車動態，直接與砂石車右車頭發生碰撞。

戴告訴警察，好險沒有被砂石車輾過，有如從鬼門關走一遭，後續將由交通大隊，進行肇事原因分析。轄區北投警分局表示，近年來因行車紀錄器普及，民眾提供採證影片檢舉該項違規者數量大增，北投警方2021年1至7月間，民眾檢舉未依規定使用燈光，成功舉發共有3392件，不少人因此吃上罰單。

警方呼籲，行車上路不論大小車都應依規定使用方向燈，此外，機車機動性高，騎士應具備「防禦駕駛」觀念，遠離大型車，以保護自身安全，避免事故。