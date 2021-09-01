今天在大聯盟場上藍鳥以2：4不敵金鶯，這場比賽藍鳥派出韓國投手柳賢振先發，不過他今天狀態不佳，投5.2局被敲3安打失掉3分，另外投出6次三振和3次保送，自責分率上升到3.92，本季戰績目前是12勝8敗，而且藍鳥全場失掉的就是這3分，最後柳賢振也吞下敗投。

Vlad Guerrero Jr. is just the 5th player 22 or younger to hit 39+ HR through 130 games.



Joe DiMaggio

Eddie Mathews

Johnny Bench

Cody Bellinger pic.twitter.com/VrhytrLGF0 — MLB Stats (@MLBStats) September 1 2021

在打擊部份大家想必很期待強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)再次開轟，因為上一場他擊出雙響炮，將自己的全壘打數追平皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)的38轟，也拉近和大谷翔平42轟的距離，而就在萬眾期待之際他今天又開轟了，本季39轟出爐，也重回全壘打榜單第二。

今天藍鳥僅靠兩支全壘打拿下2分，其中一支就是小葛瑞洛的陽春炮，6局下半他面對金鶯投手羅培茲(Jorge Lopez)，吞下1壞球後就揮大棒，逮中一顆97mph四縫線直球，將球送進右外野全壘打牆外，他在短短兩場比賽就累積了3轟，看來想追上大谷翔平的信念非常濃厚。

而全壘打數雖暫時落後大谷翔平，但他創下超神紀錄，今年才22歲的他加入大聯盟僅花130場比賽就達39轟，成史上第五人，相當可怕，另外四人分別是道奇貝林傑(Cody Bellinger)、70年代紅人捕手「小將軍」賓奇(Johnny Bench)、500轟俱樂部名將麥修(Eddie Mathews)和洋基已故傳奇狄馬喬(Joe DiMaggio)。

可見他破壞力有多強，完全遺傳老爸葛瑞洛(Vladimir Guerrero)基因，另外他打擊率.321暫時落後道奇內野手騰納(Trea Turner)的.322，打點96分也暫時落後紅襪三壘手狄弗斯( Rafael Devers)的97分，兩項差距都非常微小，還有機會挑戰2012年卡布瑞拉(Miguel Cabrera)後的三冠王榮耀。