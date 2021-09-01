花蓮市長魏嘉賢前往國福園區視察「幸運草景觀水池」，這座水池以噴泉湧水及夜間照明變化呈現出獨特的水景。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市國福園區廣達3公頃，空間寬敞擁有美麗的山林生態，尤其每年新春都有花海，已成拍照打卡很夯的景點，最近又完成「幸運草景觀水池」，以噴泉湧水及夜間照明變化呈現出獨特的水景，讓國福園區的生態景觀更加豐富並注入新活力。

花蓮市公所今年初在國福園區開闢一座以幸運草為造型的景觀水池，近日已完成。市長魏嘉賢今偕同農觀課長洪國山走訪園區，對於這座「幸運草」水池給予高度評價，適逢暑假尾聲，現場也有不少民眾遊覽拍照，未來也會是學生戶外教學，以及遊客拍照打卡的熱門景點。

魏嘉賢說，在國福園區可以看到綠草及落雨松，許多民眾建議，假如在園區內規劃池塘會更好。整個設計及興建完全由農觀課一手包辦，現場可以看到整個規劃完全不輸給專業，為園區增添生態美景，感謝農觀課同仁的用心。

位在市郊，中山路二段底，國福園區面積佔地達3公頃，周邊連結佐倉步道、撒固兒步道，規劃以生態發展，有隨著季節變化不同風情的落羽松林道，也有逢迎新年的七彩草花，以及專屬的福字綠籬迷宮，在國福可以看到蜻蜓等昆蟲，也有白鷺鷥等許多鳥類，幸運草景觀水池未來將會引進更多的水生植物，讓國福園區可以成為充滿生態及多樣性的地景。