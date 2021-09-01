市場研調機構TrendForce表示，2020年DRAM模組總營收年增5%，美商金士頓蟬聯模組廠之冠，台廠威剛(3260)重返全球第二，十銓(4967)深耕電競領域排名維持第七，宇瞻(8271)、宜鼎(5289)名列第九及第十名。

根據TrendForce表示，2020年因疫情帶動宅經濟效應，筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增加，其中筆電出貨年增幅度高達26%，帶動DRAM顆粒的需求。2020年DRAM價格走穩，在實際需求增加的挹注下，2020年全球DRAM模組市場整體銷售額達169億美元，年成長約5%。

回顧2020年價格趨勢，TrendForce指出在疫情發生當下，市場對於未來的預估多偏保守，終端產品需求也出現不同的走勢，例如筆電需求強勁，手機卻呈現衰退，伺服器出貨雖然平穩，但也顯露出不確定性。因此，DRAM價格在終端市場需求互有增減之下，PC DRAM價格整年波動不大，模組廠的銷售表現隨各公司的策略而互有增減，部分模組廠如金泰克（Kimtigo）、威剛營收出現大幅提升。

2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%；前十名則囊括全球記憶體模組市場近95%的營業額，其中，金士頓（Kingston）單一家市占逼近八成，持續蟬聯全球第一。

台廠威剛因標準型記憶體的產品比重較高，營收受惠於遠距辦公與教學挹注，加上之前轉型電競領域，推升DRAM相關營收大幅成長47%。

十銓（Team Group）在疫情之下表現優異，營收有14%的成長，在持續深耕電競領域、並加強行銷推廣的策略下，使銷售量與產品均價皆有顯著成長，加上近年在電商領域有不錯表現，排名維持在第七名。

2020年位居第九的宇瞻（Apacer）DRAM營收年增約10%，其重心已逐步轉進工控、醫療與車用領域發展，藉此切入高毛利的利基型產品，標準型記憶體占比已低於半數，公司體質相對穩健。

位居第十的宜鼎（Innodisk）2020年DRAM營收成長近10%，獲利穩定，展現其長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。疫情之下更專注於醫療與AIoT的發展，並積極發展DDR5應用，持續維持核心研發競爭力迎接新商機。