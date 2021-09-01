磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)有價證券達公佈注意交易資訊標準，今日公佈2021年7月自結稅後損失0.12億元，較去年7月同期減少約50%，每股淨損0.14元。

立凱-KY上半年持續虧損，公司先前已決議減資以彌補虧損。

立凱電上半年營收較去年同期有顯著成長，合併營收達1.08億元，年增190%，上半年度稅後虧損為4.34億元，係因包含打消帳上剩餘五龍公司債債權的2.85億元評價損失，不含此評價損失之業內虧損1.49億元，較去年同期縮減24%，但尚未轉盈。

此外，繼將五龍電動車可轉債評價損失全數提列後，立凱-KY董事會已決議減資3.21億元，此舉將把多年來所承受負擔一次性減除，減資幅度達34.85%，減資後資本額降至6億元；子公司規畫赴海外掛牌籌資。

立凱電未來為了更積極滿足國際客戶在完成認證後新產品的量產需求，今年除了已啟動子公司於海外市場掛牌籌資計畫外，也考量引進新策略投資夥伴，並將配合客戶需求於國外建置新廠。