岡山警方破獲假房仲真詐財案，到前鎮區逮捕林姓假仲介（右）。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

34歲林姓嫌疑人利用民眾投資法拍屋撿便宜的心理，詐騙民眾，得手不法金額520萬元新台幣。岡山警方8月31日循線至前鎮區逮捕林嫌，起出一批偽造印鑑、公文等證物，9月1日詢後依詐欺與偽照公印文罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市岡山警分局日前接獲情資，指民眾有人買法拍屋被騙，警方調查，共有4人被害，目前已有兩人分別到岡山分局前峰派出所、橋頭分駐所報案。

警方表示，張姓與王姓被害人因投資法拍屋，由假冒房仲的林姓男子代為投標與辦理相關流程，前後張姓被害人支付290萬元，王姓被害人支付230萬元，雙方於約定點交屋時，林嫌卻避不見面，兩人這才知道上當，趕緊報警。

警方蒐證後報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票於8月31日下午至高雄市前鎮區拘捕林嫌到案，再至其住處鳳山區查扣偽造的高雄地方法院關防等13顆、個人電腦及印表機1組、偽造地方法院及地政事務所公文，以及手機1支、現金10萬8100元等證物，全案移請橋頭地檢署偵辦。

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