南投國姓鄉長福實驗小學1日舉行揭牌典禮。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投國姓鄉長福實驗小學1日舉行揭牌典禮。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投國姓鄉長福實驗小學1日舉行揭牌典禮。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投國姓鄉長福實驗小學1日舉行揭牌典禮，縣府秘書長洪瑞智表示，實驗小學的成立將有3個面向優勢，包含課程鬆綁且經縣府同意為自由學區，能招收跨縣市、跨學區的學生，長福將以南投豐富的山林資源，發展攀樹、垂降、搭建樹屋等課程，讓學習無限延伸，是縣內第1所非原住民族實驗教育的公辦公營實驗學校。

今年3月通過教育部實驗教育計畫的國姓鄉長福實驗小學，1日上午舉行揭牌典禮，縣府秘書長洪瑞智代表縣長林明溱前往主持，喜迎縣內教育新氣象。縣議員林芳伃、陳宜君、葉仁創、黃世芳，以及立委許淑華辦公室主任陳允裕、立委馬文君辦公室特助張國臣，國姓鄉長丘埔生，星光國際實驗教育學校副校長邱丰裔等人都到場參加。

洪瑞智表示，長福國小長期以來市縣內辦學績優的典範，分別於104與109年度獲得教育部教學卓越金質獎的殊榮，同時也是教育部新課綱前導核心學校，黃彥超校長帶領全校老師一同努力，在今年8月正式轉型為長福實驗小學。

洪瑞智強調，實驗小學的成立，將有3個面向的優勢，包含課程鬆綁，不再受到課綱領域與節數的限制，也打破固有班級限制，能夠進行跨年級分組學習方式，且經縣府同意為自由學區，能招收跨縣市、跨學區的學生。林縣長非常注重教育的推動，也樂見長福實驗小學成功的轉型，為縣內教育帶來嶄新的氣象。

長福實驗小學校長黃彥超提到，今天是新學年的開始，也是長福實驗教育計畫啟程的第一天，全校老師從8月便開始共同備課、整理環境，同時也做好防疫準備措施。未來仍以「探索挑戰、放眼國際」為教學主軸，利用學校周遭環山豐富資源的優勢，發展攀樹、垂降、搭建樹屋等體驗課程，將課程帶出教室外，讓學習無限延伸。

揭牌典禮由長福實驗小學學生表演非洲鼓搭配舞蹈拉開序幕；典禮中長福實驗小學與台中市星光國際實驗教育學校一同簽訂姊妹校合作協議，進行國際教育交流。