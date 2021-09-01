南韓人氣女團Red Velvet成員Joy，8月27日與男歌手Crush大方認愛後，雖震驚整個南韓演藝圈，卻也收到大批粉絲的祝福。而近日與Red Velvet其他成員一同推出全新單曲《Queendom》的Joy，今（1）日下午獨自前往電視台參加節目錄影時，穿著一件超短百褶裙性感現身，但風一吹卻讓她不慎走光。

Joy今（1）日獨自受邀前往SBS電視台，錄製萌寵綜藝節目《動物農場》，當她一現身立即被等待多時的媒體及粉絲們包圍，而她也熱情的對著鏡頭擺出各種可愛的姿勢讓媒體拍攝，並開心的與大家打招呼。

只見JOY穿著一件白色T恤外搭同色系寬版襯衫，下半身則是穿著藍白相間百褶裙，整體造型看起來隨性又俏皮。但百褶裙疑似過短，使風一吹便讓內搭的黑色安全小褲若隱若現，Joy為了避免走光，得不時用手壓住裙襬並露出害羞的表情。網友看到照片後則是紛紛留言「Joy實在太可愛了」、「這身打扮真適合她」、「裙子實在太短了，一伸手就走光了」、「她穿百褶裙超可愛，我穿應該會變可怕」。

Joy自2014年由女團Red Velvet身分出道後，憑著甜美外表與輕柔的嗓音受到大批粉絲的愛戴，雖2021年Red Velvet曾因Irene深陷造型師霸凌風波而暫停活動，如今事過境遷，她們再次推出新專輯《Queendom》依然受到粉絲歡迎，Joy與Crush的新戀情也備受矚目。