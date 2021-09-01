今年台灣受到疫情的影響，不少實體展覽也紛紛取消，不過今年由XR EXPRESS Taiwan舉辦的「XR Golden Show & Metaverse: The Future of XR」論壇，就在8月27日正式於線上展開，以主秀、會議及展覽三大方向的展現XR的技術之餘，也讓大家更確切的了解Metaverse「元宇宙」，以及臺灣在XR方面的發展及成果，更切合XR的主軸，採線上「Virtual Show虛擬展館」的方式，讓大家更安心地去展現台灣XR新創企業的技術，也能讓各國人士均能安全地在科技的虛擬世界中，自由探索XR在各方面的應用。

今年由XR EXPRESS Taiwan舉辦的「XR Golden Show & Metaverse: The Future of XR」論壇中，請來了來自包括NVIDA、HTC VIVE、Lootex、VAR LIVE、KBGP及XR Associates的6位業界講師，親身分享對XR在「元宇宙」的未來世界中的機會與挑戰，讓大家更了解XR的趨勢應用與發展。（XR EXPRESS Taiwan提供）

說到Metaverse「元宇宙」，可是近年開始討論熱度飆升的話題，但不少人仍不了解Metaverse「元宇宙」的概念，而在「XR Golden Show」中，就請來了多位業界講師，與大家分享到底「元宇宙」的概念是什麼，從現在的發展趨勢中，探討在未來「元宇宙」中的機會與挑戰將會是什麼，讓大家更了解XR的趨勢應用與發展。

就像HTC VIVE VIVEPORT中國區業務負責人蔣官廷就以電影《一級玩家》中的世界觀，去比喻未來的Metaverse「元宇宙」世界，其認為Metaverse「元宇宙」已經不是新的概念，在現今的科技社會中已逐漸實現，像AR及VR、線上社交平台、去中心化等虛擬貨幣等的發展，結合現今越發進步的AI及5G科技，「以現在COVID-19的疫情下，大家也越來越接受線上虛擬的工作或生活，這也是往Metaverse發展的重要因素。」

還有Lootex 共同創辦人暨執行長呂季潔也分享到，在後疫情的時代，不少企業都進行了數位轉型，甚至娛樂產業也開始進行虛擬演唱會，還有像《Minecraft》遊戲中的畢業典禮等，都是朝Metaverse「元宇宙」去發展的現像，如同打造了一個集體的虛擬共享空間，「而區塊鏈及NFT（非同質化代幣）就將會是Metaverse的重點之一，因為當中的資產及支付都相當透明及不能更改，所有的產物都可被驗證，因此目前都已經成為了全球的趨勢與潮流。」，這也體驗到不僅僅是我們的生活、習慣轉成虛擬線上化而已，而是朝著更遠大的Metaverse「元宇宙」方向在進行。

今年由XR EXPRESS Taiwan舉辦的「XR Golden Show & Metaverse: The Future of XR」論壇中，見臻科技就分享到目前已開發完成超省電、微小易整合的眼動追蹤模組，能夠輕鬆與AR、VR、XR裝置進行整合，實現眼神操控的應用。（XR EXPRESS Taiwan提供）

而此次的「XR Golden Show」除了有Main Show展示了八大XR新創企業的新科技，共同帶來如 XR 全新技術、應用模組等，與實際商務、遊戲、軟硬體串接等應用以及未來公司在Metaverse「元宇宙」的規劃方向以外，更打造了360度的「Virtual Show虛擬展館」，讓大家能夠直接在網站中點選，即能去到來自20多家XR企業的虛擬展示間，在當中就能看到企業所展示各式各樣的XR產品，甚至更能透過VR頭戴式裝置去實際身歷其中，在「Virtual Show虛擬展館」中進行探索。

當中不僅能體驗像在娛樂方面的企業，如專注動畫的原創、研究與開發的兔子創意studio2 Animation Lab，像VR、影集、電影等均是其相當擅長的項目，而且全為台灣在地IP。另外還有醫療教育公司肯狄科研，其擁有兩大VR醫療學習應用，包括VR人體解剖與模擬訓練軟體「BodyMap」，以及中醫學生可利用的虛擬針灸培訓軟體「AcuMap」，還有醫學影像融合與數位分身重建3D軟體「DigiTwin」，均是相當實用的XR應用。最後還有台灣第一家與Facebook合作的濾鏡公司的啟雲科技Speed 3D，專門做AR科技濾鏡、攝影應用，在「Virtual Show虛擬展館」就實際體現了XR在各方面的實際應用，讓體驗者能夠實際了解目前XR的實際應用，有興趣多了解的話，不妨可到「XR Golden Show」的Facebook及YouTube頻道參考看看，多了解象徵未來的Metaverse「元宇宙」。