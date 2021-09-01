桃園市9月1日新增3例境外移入確診個案，其中2人為夫妻，從8月27日至8月30日疫調足跡遍及中壢及龍潭區。

桃園市政府表示，這3例境外移入個案分別為案16106、案16107及案16108。案16106與案16107是夫婦，長期於國外工作，2人今年5月曾於國外確診，7月採檢陰性後返國，因工作關係需離境，至醫院自費採檢呈陽性，Ct值皆為33。

市府衛生局再次安排採檢為陰性，評估可能屬於復陽個案，市府還是進行高規格防疫，匡列相關接觸者8人居家隔離，針對可傳染期的公共場所足跡，另外，市府環境清潔稽查大隊也已完成消毒工作，而案16108為居家檢疫期滿採檢確診。目前桃園市累計確診案例940人，目前居家隔離人數58人。

案16106與案16107疫調足跡，8月27日曾前往桃園市榮民服務處、墊腳石中壢旗艦店、星諾文創咖啡Senor Cafe、光南大批發中壢中山門市、三商巧福中壢三門市、金石堂書店中壢店；8月28日朝天椒麻辣鴛鴦火鍋店、中原商圈、路易莎咖啡龍潭北龍門市、龍潭觀光夜市。

8月29日石門山登山步道；8月30日路易莎咖啡龍潭北龍門市、全聯龍潭中正門市等，提醒民眾若曾出入上述場所，請於9月14日前進行自我健康監測。

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