疑似停車糾紛桃園男子上網指控機車遭放爆裂物。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市青埔特定區華泰名品城毗鄰大園區皇家社區一家店面門口，疑因停車糾紛引發有民眾上網指稱明明是機車停車格，常把別人機車移走放自己的車子，「今天更離譜放置爆裂物在人家的機車上」，中壢警方說，已調閱監視器查出涉嫌人，正通知該名陳姓男子出面說明。

鑑識人員也到現場採樣放置於該機車物品，初步研判該爆炸物疑似爆竹頭放置在一個飲料瓶內，是否具爆裂傷害力，已送請刑事局鑑定查明，並將在陳男到案說明後，等採證鑑定結果出來後，再依法將陳男函送法辦。