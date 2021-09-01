疑似停車糾紛 桃園男上網指控機車遭放爆裂物 15:232021/09/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑似停車糾紛桃園男子上網指控機車遭放爆裂物。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑似停車糾紛桃園男子上網指控機車遭放爆裂物。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） 桃園市青埔特定區華泰名品城毗鄰大園區皇家社區一家店面門口，疑因停車糾紛引發有民眾上網指稱明明是機車停車格，常把別人機車移走放自己的車子，「今天更離譜放置爆裂物在人家的機車上」，中壢警方說，已調閱監視器查出涉嫌人，正通知該名陳姓男子出面說明。 鑑識人員也到現場採樣放置於該機車物品，初步研判該爆炸物疑似爆竹頭放置在一個飲料瓶內，是否具爆裂傷害力，已送請刑事局鑑定查明，並將在陳男到案說明後，等採證鑑定結果出來後，再依法將陳男函送法辦。 男子駕車自撞電桿受困 前護理師女鄉長目睹投入救援 高雄知名機車倉庫傳火警 男員工忙滅火遭嗆傷 #機車 #放置 #停車糾紛 #上網 #爆裂物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詐欺通緝犯騎車東張西望 仁武警方攔查逮捕 14:262021/08/31 社會 疫情要身障者親到場才能買停車月票 北市：防濫用 07:032021/09/01 生活 彰化國道行車糾紛 開槍男下場慘 04:102021/08/31 地方新聞 楠梓情殺案 橋檢起訴凶嫌 13:062021/08/31 社會 開學首日 苗警全動員溫馨護童 12:002021/09/01 寶島 好衰 自強隧道中機車故障 她靠邊「牽車」又被撞噴 09:212021/08/31 社會 兼顧防疫校園安全 高市警啟動護童專案 14:322021/09/01 寶島 男子持槍敲打前女友頭部 躲進公寓遭圍捕 10:292021/09/01 社會 宜蘭民間救護車停車處遭闖入 8輛車被砸、損失20萬 09:152021/09/01 社會 基隆47件大車事故 多為內輪差釀禍 04:102021/09/01 地方新聞 威秀影城前整桶糞便淋辣妹頭上 潑糞男判刑3月 12:082021/09/01 社會 社會熱門新聞 陸女遭地鐵保全拖行扯光上衣 露胸爆哭民眾冷眼錄影 - 社會 轎車等紅燈詭異「車震」5秒 網目擊羞爆：時間管理大師 - 社會 PLG鋼鐵人張伯維醉駕連撞2車 警車也遭殃上銬糗照曝光 - 社會 女學霸仲介50台女赴美賣淫 網紅小模驚人月收曝光 - 社會 女師與學生家長互訂「母狗守則」 離譜鹹濕條款曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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