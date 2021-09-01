台中市人口數持續穩定成長，截至今年8月底總人口數已逾281萬人，其中第一大區北屯區人口更是飛躍成長。（盧金足攝）

為歡慶北屯人口破29萬，北屯戶所將特別致贈第29萬名及前後1名出生設籍新生幸運兒好禮。（盧金足攝）

台中市北屯區74號道路、捷運綠線通車及水湳經貿園區等多項公共建設，吸引民眾移居北屯誘因，人口數突破30萬指日可待。（盧金足攝）

台中市人口數持續穩定成長，截至今年8月底總人口數已逾281萬人，第一大區北屯區人口更是飛躍成長，與縣市合併後2011年8月相比，成長幅度近17％，人口數正式突破29萬大關。

民政局長吳世瑋表示，在市長盧秀燕主政下，捷運綠線通車及水湳經貿園區等多項公共建設、交通及社會福利政策利多加持，成為民眾移居北屯的強烈誘因，人口數突破30萬指日可待。

吳世瑋指出，他2014年曾任北屯區長，一路見證北屯發展，台中捷運綠線通車、台鐵捷運化及市政路打通等交通利多，洲際棒球場、捷運機廠、12、14期、水湳經貿園區等重劃開發，及規畫中的北屯國民運動中心、大巨蛋等重大建設。

在眾多公共建設帶動下，民間企業紛紛進駐，吸引國際連鎖商場好市多、漢神百貨、環球購物中心陸續設點，各項利多加持下，人口大量移入，造就北屯連續8年蟬聯中台灣地區年度累積增加人口最多的鄉鎮市區。

此外，北屯區最大里廍子里近10年人口增長近630％，至今年8月底，廍子里已逾8100戶，躍升全市戶數最多的里，臨近大坑風景區、重劃區，還有台74線快速道路串連大台中交通網，吸引建商推案造鎮、人口大量移居，未來發展性持續看好，深受首購族、退休族的青睞。

吳世瑋強調，台中市擁有多項優勢及吸引力，面積、產業結構、歷史人文皆有其相對誘因，且位處台灣中部核心，不論氣候、人文、地理也相當適合經濟產業發展，全市多個行政區域人口數也呈現穩定正成長。

民政局表示，為歡慶北屯人口破29萬，北屯戶所將特別致贈第29萬名及前後1名出生設籍新生幸運兒好禮；另即日起至9月3日止只要到北屯戶所臉書粉絲專頁參加「北屯29、愛您久久」抽獎活動，留言按讚並標註1位朋友，即有機會得到不鏽鋼單把湯鍋禮盒1份，歡迎民眾踴躍共襄盛舉。

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