今天是九月一日，也是全國中小學的開學日，蔡英文總統今天在民進黨中常會表示，學生回到校園，在降低疫情影響上邁開一大步。後續防疫措施的落實，是當前最重要任務，希望所有學校和家長務必積極配合。為防堵非洲豬瘟，今天起全面暫停使用廚餘養豬，她也要求地方強化宣導防疫應變措施。

民進黨今天召開中常會，會前由黨團新任書記長蔡適應補宣誓就職中常委。民進黨黨發言人周江杰會後也轉述蔡英文在會中的致詞。

蔡英文指出，今天是九月一日，也是全國中小學的開學日，經過一段時間的防疫努力，學生終於回到校園，在降低疫情影響上，邁開一大步。後續防疫措施的落實，是當前最重要任務。希望所有學校和家長，務必積極配合指揮中心及教育部的規劃，也請常委共同宣導，一起為師生健康安全來努力。

關於疫苗的進度，她說，包括捐贈和我們自購的部分，這幾天都陸續有好消息。從5月底到8月底，三個月來，因為大家的努力，我們疫苗接種人口涵蓋率，從個位數字提升到昨天的42.73％，全國已經有超過一千萬人，至少接種過一劑疫苗。「我們會繼續來衝高接種率，增加社會的整體防護力」。

蔡英文表示，這一周以來，關於非洲豬瘟的查驗，也是重要的議題。我們除了已經加強查驗能量，從今天開始，養豬場也全面暫停使用廚餘養豬。因為這樣，成本增加的部分，農委會也有相關補助和協助，她也請大家在地方上多幫我們宣導防疫應變措施，共同防堵非洲豬瘟，保護養豬產業。

今天也是立法院的報到日，她說，這個會期有包含總預算在內的五大預算案要處理，接下來，我們還有後續的經濟振興工作，要勞煩大家一起宣傳、說明，「我們還有很多事情要做，請大家一起來努力」。今天是記者節，她也要祝福所有媒體，記者節快樂。