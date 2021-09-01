嘉義市宣信國小師生為宣信熊戴上口罩，宣導防疫的重要性。（校方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合「宣信納斯卡」校本課程，宣信國小師生一起共作許願卡，開始小學階段的第一次學習。（校方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

史上最長的暑假結束，嘉義市宣信國小在開學第1天送小一新生實用的「宣信6寶」，以代表智慧、勤學、健康、開心等象徵歡迎學生進入校園生活，健康快樂學習外，也降低入學焦慮。

宣信國小今1日舉辦「宣信迎新送6寶，開學使用剛剛好」活動，歡迎一年級新生，由於疫情關係，家長不能進入學校參與迎新，但透過校方精心安排，讓孩子們體驗有趣的迎新儀式。

一早首先由校長黃金木一一為學生介紹老師，並行「敬師禮」後，再為宣信熊戴上口罩，宣導防疫的重要性，鼓勵每一位新生在疫情期間都能學會戴好口罩。

校方也貼心致贈每一位新生實用的「宣信6寶」，包含夫子筆、圖書、嘉e卡、防疫隔板、餐具、口罩等，其中「夫子筆」是由師長向至聖先師孔夫子祈求的「智慧筆」，期待新生們「開智慧、樂學習」，最後由老師詹凱婷演出為小朋友設計洗手防疫的動感熱舞，帶動全場氣氛，歡樂學防疫。

配合「宣信納斯卡」校本課程，師生一起共作許願卡，開始小學階段的第一次學習，黃金木說，今年開學適逢疫情期間，校方仍隆重的歡迎新生加入宣信大家庭，雖然家長無法參與國小的迎新，但透過精心設計的活動和課程，相信孩子上學第一天一定收穫滿滿。