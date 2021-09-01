接種AZ兩周後死亡 新北添1例 15:252021/09/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 接種AZ疫苗後死亡，新北添1例。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗後死亡案例9月1日通報1例，該名男子是淡水73歲男性，身患肺腺癌及糖尿病，7月13日接種AZ疫苗，當天出現呼吸困難合併氣喘，7月25日症狀加劇，緊急送醫救治，7月28日死亡。新北目前通報累積統計共139例，AZ113例、莫德納23例、高端3例。 新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 打高端常見7大副作用曝光 這2項人最多 台中港又中鏢 1離岸風電船員染疫 #AZ #死亡通報 #新北 #淡水 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第七輪AZ接種延長2天 23至28歲民眾可選周末打 14:172021/09/01 生活 青少年打BNT常見5大副作用 前台大醫最擔心這件事 13:392021/09/01 生活 長者只打1劑抗體持續力不長 學者籲疫苗第2劑接種以長者優先 13:232021/09/01 生活 20年首度調整 藥害救濟死亡給付提高至300萬 11:242021/09/01 生活 負面聲量更勝AZ疫苗！高端開打滿一週 副作用討論度衝上第一名 09:282021/09/01 生活 18至22歲納BNT優先施打對象 醫怒批：全世界沒人這樣做 08:002021/09/01 生活 接種疫苗後疑似血栓51人 94％是AZ 15:002021/09/01 生活 阿中政策又轉彎 首批先開放年輕人！疫苗孤兒 等嘸莫德納 中壯年打BNT也沒份 04:102021/09/01 焦點要聞 44歲男打高端後猝逝 家屬悲憤PO文：沒人說慢性病不能打 10:452021/09/01 生活 BNT今到貨！台灣湊齊疫苗4天王 一文看懂下波輪誰打 09:302021/09/01 生活 全台首例「突破性感染」 長榮機師確診Delta 14:122021/09/01 生活 生活熱門新聞 午後雷雨開轟 8縣市大雨特報 明起這區雨更猛 - 生活 全台首例「突破性感染」 長榮機師確診Delta - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 BNT施打又跳過青壯年 劉和然要中央注意2點 - 生活 今天喝下多少糖？消保處調查：這7家飲料店不符合標示規定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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