新北市接種疫苗後死亡案例9月1日通報1例，該名男子是淡水73歲男性，身患肺腺癌及糖尿病，7月13日接種AZ疫苗，當天出現呼吸困難合併氣喘，7月25日症狀加劇，緊急送醫救治，7月28日死亡。新北目前通報累積統計共139例，AZ113例、莫德納23例、高端3例。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。