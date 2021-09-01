戲劇一姐陳喬恩最近人在台灣，常分享跟與小9歲、大馬富二代男友曾偉昌（Alan）趴趴走的約會紀錄，先前因陳喬恩喊男友「老公」刪文，加上手上戴戒指，引來外界推測兩人秘婚，但陳喬恩未正面回應，後來她又遭傳發福孕味濃，今(1日)陳喬恩發文大方跟粉絲分享「秘密」，坦言下定決心好好瘦身，希望下次見到粉絲被喊「正」，一席話間接澄清真的沒懷孕。

陳喬恩先前參加戀愛實境節目與Alan配對成功，事後她承認來參加這個節目就是為了找男友，證實與Alan在工作結束後正式開始交往，今年4月爆出節目導演吳夢知在電視台招商會表示節目絕無作假，「就像陳喬恩要結婚了」，但工作人員回應：「沒聽說」，陳喬恩後來更親上火線回應粉絲：「有沒有求婚是我們私人的事情，無論有沒有我也不會跟你們講啊，請原諒我的白眼，謝謝妳的關心喔」。

陳喬恩透露正在減肥，間接否認懷孕。（圖／翻攝自微博）

6月陳喬恩在IG限時動態中分享陪伴Alan畫畫，她寫下「三更半夜作畫的老公」並TAG Alan帳號，接著刪文改說「新的畫風」，且再次TAG Alan帳號，引來網友狂猜是間接認了結婚。7月兩人慶祝交往2周年，兩人身家不凡，約會方式卻很平凡，選到夜市吃蚵仔煎、鬆餅、粽子及玉米筍等平民小吃曬恩愛。

陳喬恩近來常傳跟男友好事近。（圖／中時資料照片）

今陳喬恩突然寫下：「既然這樣偷偷跟你們分享一個秘密，就是我現在努力的瘦身（因為貪吃鬼的本人）」，自嘲前陣子的確吃的太誇張，「下一次你們見到我，必須有正！」然她不久後又刪文，幾小時後她再到自己的微博超話解釋由於發錯地方所以刪了，「畢竟超話感覺比較像家裡人聊天，用詞就會閒話家常的感覺，放出去會不會不大氣啊」，網友則回：「哈哈哈，你這逗比性格還真是萬年不變」、「老陳還是老樣子嘛，可可愛愛憨憨的」。