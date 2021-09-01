據大陸財聯社報導，近日大陸國家發展改革委下達2021年中央預算內投資70億元人民幣，用以支持養老和托育服務體系建設。

據了解，本次專項投資聚焦擴大養老托育服務有效供給，對全大陸範圍內符合要求的214個公辦養老、普惠養老和普惠托育服務設施建設專案給予支持，並鼓勵社會力量加大投入、形成合力，改善養老托育基礎設施條件，提升服務品質，進一步解決養老托育等民生問題。

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