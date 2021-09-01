陸發改委投70億人幣 支持建設養老托育服務體系 15:342021/09/01 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據大陸財聯社報導，近日大陸國家發展改革委下達2021年中央預算內投資70億元人民幣，用以支持養老和托育服務體系建設。（示意圖，新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸財聯社報導，近日大陸國家發展改革委下達2021年中央預算內投資70億元人民幣，用以支持養老和托育服務體系建設。 據了解，本次專項投資聚焦擴大養老托育服務有效供給，對全大陸範圍內符合要求的214個公辦養老、普惠養老和普惠托育服務設施建設專案給予支持，並鼓勵社會力量加大投入、形成合力，改善養老托育基礎設施條件，提升服務品質，進一步解決養老托育等民生問題。 陸紅十字會聯合愛心企業捐贈6千萬 助河南受災學校重建 陸已開通建設5G基地站99.3萬個 覆蓋全地級市 #養老 #托育服務 #發改委 #建設 #托育 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全面提高義務教育品質 北京學校每天課後服務至少2小時 11:402021/08/31 兩岸 《科技》資本額100億人幣 小米正式啟動造車計畫 14:512021/09/01 財經 網易獲利掉兩成 加碼買庫藏股 04:102021/09/01 產業特刊 避免人為刪除關鍵證據 新北完成首創托嬰監管雲端備份 15:152021/08/31 生活 中共六中全會11月召開 重點研究總結中共百年歷史經驗問題 20:262021/08/31 兩岸 基隆市林右昌推廣平價優質幼兒園 04:102021/08/31 生活新聞 靠撿垃圾月入11萬 辣媽秒辭正職工作 帶全家挖寶 12:122021/08/31 搜奇 「波力玩台北」探索無圍牆博物館感受八大體驗 12:172021/09/01 生活 中市太平國小成立幼幼專班 開學日先學會落實防疫 14:122021/09/01 生活 最嚴網遊禁令 1周限玩3小時 04:102021/08/31 產業財經 鐵路高架化中市府要中央全額負擔 施志昌：送案應付卻非真的想做 13:332021/09/01 生活 兩岸熱門新聞 承認阿富汗新政府？陸外交部引用毛語錄稱互不損害 - 兩岸 - 旺報 供台第二批91萬劑BNT疫苗 預計一周後啟運 - 兩岸 - 旺報 陸003航母最新進度照片曝光 對比全球航母網民關注尺寸 - 兩岸 殲20至少列裝150架 中共空軍宣布跨入戰略空軍門檻 - 兩岸 全球首發 陸國產有效中和變異毒株的二代疫苗明亮相 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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