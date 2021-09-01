50幾歲的朱姓男子長年下背痠痛，最近因工作因素讓疼痛加劇，甚至產生走路無力感，無法久站等症狀，經醫生評估後有椎間盤突出建議他開刀處理，但朱姓患者害怕開刀，後經友人介紹到彰化員林員榮醫院中醫部求診，經3個月的針灸和傷科手法治療後已恢復正常，讓他相當驚訝免開刀也能恢復，直呼太神啦。

普遍民眾聽到椎間盤突出要開刀，都會望之卻步，特別是長輩，朱男同樣面臨選擇，最終尋求員榮醫院中醫部求診，經針灸科主任黃永昇檢查，發現骨盆第3至5腰椎骨錯縫，腰部肌肉群筋出槽，還有後背膀胱與督脈處經絡氣血不足等情形。

「通則不痛，不通則痛」黃永昇表示，原本病患只能站5分鐘就痠痛到不行，後來以中醫治療腰椎骨盆整復，搭配針灸疏通經絡，加上針刀鬆解腰部深層筋膜，經過3個月的治療時間，讓病患重獲新生，免除手術必須手術的恐懼。

黃永昇說，椎間盤突出好發在20至50歲之間，主因是椎間盤的纖維外還包覆能力減弱，導致髓核在承受壓力後，不正常的凸出壓迫後方脊椎神經根，導致疼痛麻木與無力感，病患經過治療已可以走路大概20分鐘左右，但仍會有痠痛問題，磁共振檢查發現椎間盤突出的問題仍存在，但原有的症狀已大幅改善，因此還是要減少搬重與不良姿勢。

黃永昇強調，通常腰椎椎間盤突出有一定的機率會自己縮小，但縮小的機率比率懸殊，從13％至96％，但有一共同點，就是突出越多縮小機率越高，甚至有43％的機率會自行完全消失，依病程嚴重度，若經過3個月以上的治療仍未改善，還是會建議民眾手術治療。