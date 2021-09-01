桃園市政府9月1日舉行市政會議，市長鄭文燦宣布，9月6日起，各老人文康中心恢復使用及借用，不過需要落實相關防疫措施。

中央流行疫情指揮中心表示，由於疫情趨緩，各社區關懷據點、老人文康學院、社區大學等可恢復開放，不過桃園市政府認為，場館已有一段時間未使用，要先制定好防疫規範、做足環境消毒等，確定能提供安全的環境後才能再陸續開放。

鄭文燦於會議中說，9月6日起，各老人文康中心恢復使用及借用，但要落實實聯制、全程戴口罩、入內酒精消毒、禁止飲食及唱歌、室內80人為限，且每人保持1.5公尺間隔。

鄭文燦指出，申請使用者需先送計畫與參加人員名冊給管理機關審核備查，管理機關若發現實際使用情形與防疫指引不符，應該要立即終止場地租借，並禁止申請人申請租借3個月，使用規費及保證金不予退還。

另外，桃園各社區大學自5月13日起停課，現在秋季班已開放報名，預計9月開課。教育局補充，據教育部防疫指引準備開課，只要有1名學員或工作人員確診，至少要停課3天全面消毒；而2名學員或工作人員確診，至少要停課14日。

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