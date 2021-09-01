封測廠矽格(6257)股東常會通過配息2.9元，8月16日以62.6元參考價除息交易，雖因漲多及大盤震盪而窘陷貼息，但隨後穩步盤堅向上，26日重返填息路，今（1）日於平盤附近震盪，盤中上漲1.08％至65.7元，歷時13天完成填息，終場上漲0.92％、收於65.6元。

矽格受惠訂單需求續旺、產能持續吃緊，2021年7月自結合併營收創15.63億元新高，月增8.1％、年增達52.86％，累計前7月合併營收92.73億元、年增達39.68％，續創同期新高。上半年稅後淨利12.42億元、年增達55.8％，每股盈餘（EPS）2.82元，雙創新高。

矽格受惠半導體市況持續看好，主要客戶對5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片測試訂單需求強勁，帶動產線稼動率持穩高檔，配合漲價反應成本上漲及併購台灣聯測挹注，使整體獲利成長動能優於營收。

因應市場需求暢旺，矽格董事會7月將今年資本支出預算大舉調升8成、自55.9億元跳增至100.5億元，其中矽格本身及子公司分別調升53％及125％。由於下半年機器設備投資繼續增加，公司對今年營運展望樂觀看待。

投顧法人指出，矽格目前產線稼動率及訂單能見度均佳，第三季產線持續滿載、第四季展望亦佳，且已有大客戶洽談明年訂單及產能配置，看好矽格下半年營收有望逐季創高，全年營運攀峰可期、有望續旺至明年上半年。