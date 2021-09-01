美股四大指數全面收低，九月首日，周三台股開跌26.49點報17463.8點，晶圓雙雄等電子權值唱空城，大盤頹靡，隨後聯電翻紅，電子、光電帶勁，一度拉上平盤之上，但航運、鋼鐵等傳產熄火，指數一度跌至17415.52、下跌74點，雖然半導體、多數高價股、蘋概股、光學鏡頭仍有戲，午後略回神，但台積等權值賣壓以及疲弱傳產，台股終止連7日收紅，仍連三天坐穩季線17381點，呈現高檔整理格局，終場收跌16.3點或0.09%，報17473.99點，成交金額略增3602.13億元，力守季線、17400關卡。今日外資(不含外資自營商)買超145.7437億元，投信賣超4.8177億元，自營商買超29.9459億元，三大法人買超170.87億元。外資連4日買超791.06億元。

晶圓雙雄周二ADR揚，台積電漲0.02%、聯電漲0.18%，晶圓代工價格一路看漲到2022年，周三雙雄卻分別漲跌1元，權值王台積電(2330)開平614元後平盤下方整理，終場收跌1元或0.16%至613元；聯電(2303)則翻紅走揚，股價觸及64.5元，創2000年12月以來之近21年新高價，市值一度衝破8000億元，收漲1元或1.58%至64.1元，市值達7963.32億元，超車國泰金(2882)的7796.17億元，躍居台股第7位。鴻海(2317)、聯發科(2454)、台塑化(6505)、富邦金(2881)、中華電(2412)為台股市值第2至第6位企業，股價分別持平、上漲2.89%、下跌1.12%、下跌0.94%、下跌1.34%。其他權值股，南亞(1303)、台塑(1301)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)、統一(1216)、環球晶(6488)、中租-KY(5871)等股價皆墨。

股王矽力-KY(6415)第2季獲利表現亮麗，獲外資維持高檔評價，矽力-KY股價開高走高，大漲觸及4310元歷史新高價，收漲7.66%或305元，報4285元，仍寫下收盤新高價；股后大立光(3008)也緩步漲1.12%至2710元，重返2700元，台股王后相差1575元。其他高價股部分，富邦媒(8454)恐遭五倍券排除、Q4旺季有陰霾，股價一度摔1545元跌停，收跌7.87%；信驊(5274)、亞德客-KY(1590)、昇佳電子(6732)、AES-KY(6781)、世芯-KY(3661)、鈊象(3293)、愛普(6531)、精測(6510)等則表現可圈可點。

矽力-KY、聯電、聯發科激勵IC設計股，外資續讚的聯詠(3034)收漲3.12%，智原(3035)漲停，祥碩(5269)觸及漲停，創意(3443)收復5日線，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、聯發科(2454)等高價IC設計族群股價齊揚，半導體收漲0.58%，排名上市漲幅第五強，成交比重升至36.18%。電子股仍為台股撐盤要角，電子收漲0.52%，成交比重升至54.12%。電機、光電收漲逾1.5%，名列漲幅冠亞軍，營建、電子零件亦漲逾1%，居漲幅第三四名。

而運價回落，BDI指數下跌，散裝族群股價均壓回，航運類指收跌4.78%，跌幅最劇，百貨跌3.49%，塑膠、油電燃氣亦跌逾1%，鋼鐵、金融也休憩，分別收跌0.81%、0.59%。其中貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)以及散裝的中航(2612)、裕民(2606)皆跌約半根跌停板，上市航運僅宅配的嘉里大榮(2608)獨紅，航運成交比重仍升至25.62%。而光電股面板三雄友達(2409)、彩晶(6116)跌深反彈，僅群創(3481)尾盤翻黑，在蘋果新機題材逐漸加溫下，光學鏡頭族群成為盤面上的亮點，包括先進光(3362)、佳凌(4976)等急鎖漲停，台表科(6278)、玉晶光(3406)均漲7%以上，玉晶光更一舉收復500元、月線、半年線，光電股中再挾筆電鏡頭漲價題材，新鉅科(3630)、淳安(6283)也見到亮燈漲停，光學廠齊反攻同樂。而類指漲幅第一的電機，由勤美(1532)強漲近9%，完成填息，立隆電(2472)也在填息路上狂奔。

蘋果光持續閃耀，包括聚積(3527)、金像電(2368)、菱生(2369)、新日興(3376)、精材(3374)、神盾(6462)、光洋科(1785)、雙鴻(3324)等蘋概股續給力，創惟(6104)、鈺創(5351)更飆上漲停。車用MCU排擠效應，台廠盛群(6202)、新唐(4919)、凌通(4952)、松翰(5471)等也可望藉此進補，業績一路看旺到明年，股價集體上攻。填息填權部分，帆宣(6196)、聯邦銀(2838)穩穩走，其他個股，包括威鋒電子(6756)、智原(3035)、大眾控(3701)、新鉅科(3630)漲停，麗臺(2465)觸及漲停，Q2三率三升的貿聯-KY(3665)和樂看2022年營收的雙鴻(3324)股價大漲。

外資連4日買超791.06億元，今年來外資共賣超4963.06億元。德信證券副總經理吳文彬表示，雖然台股高檔震盪，但9月有季底作帳行情可期，又有台積電代工費用漲價的利多，還有蘋果即將發表新機，因此即便台股短線跌多後才漲幾天又跌，且半年線、季線逐漸拉近，不過只要能守在季線之上，多頭格局未變。在融資未增，當沖下降，但盤勢高檔震盪仍優於預期。