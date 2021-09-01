可寧衛關係企業大兆循環經濟公司，擬在馬頭山附近設置養豬場，遭到居民反對，1日上午大兆開首場說明會，居民不滿未接獲通知，拒絕讓資方上台說明，現場不歡而散宣布流會。（林雅惠攝）

居民反對可寧衛關係企業大兆循環經濟公司，擬在馬頭山附近設置養豬場，在大兆開首場說明會上舉白布條抗議。（林雅惠攝）

居民反對可寧衛關係企業大兆循環經濟公司，擬在馬頭山附近設置養豬場，在大兆開首場說明會上舉白布條抗議。（林雅惠攝）

高雄旗山、內門及田寮交界處馬頭山過去因廢棄物掩埋場開發案引發爭議，近期又因可寧衛關係企業大兆循環經濟公司，擬在馬頭山附近設置養豬場，遭到居民反對，1日上午大兆開首場說明會，居民不滿未接獲通知，引發一連串爭議，拒絕讓資方上台說明，現場不歡而散宣布流會。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，大兆申請新農業循環園區開發案佔地26.881公頃，地目皆為山坡地保育區「林業用地」，林務局已查定該開發用地為宜林地，即不可從事農牧使用，不適合大規模開挖，違反國土保安功能。

內門區內南社區發展協會理事長龔文雄說，馬頭山地區28公頃的事業廢棄物掩埋場開發案，並未撤案，26公頃大規模養豬場開發案又來，兩案相接，整片山坡地保育區的林業用地，經不起大規模的開挖，守護馬頭山，反對在二仁溪上游水源地，新設大規模的養豬場。

大兆循環經濟股份公司專案負責人鄭曉蔓說，新農業循環園區開發案，開發面積為26公頃，目的是將傳統產業升級為新農業，也屬新農業、循環經濟與綠能科技的部分。

鄭曉蔓說，根據國外經驗，已有很多新式養豬設備可與居民共存，也希望台灣能做到，且大兆企業有這項使命與願景，來帶動新農業轉型。她強調，台灣許多農產仍停留在舊式的設備，才會對環境造成問題，因此，企業才會利用資源投資地方，讓地方產業升級發展，讓人口回流，帶動地方創生。

針對之前掩埋場爭議，鄭曉蔓表示，因環評暫停未推動，且大兆專注在新農業與循環經濟，希望居民將兩案件分開看待，專心理性來談論新農業園區，讓馬頭山生態能更有效管理。