近來公費疫苗第二類對象人數備受關注，中央流行疫情指揮中心昨公布第二類對象人數後，有媒體指出，藍營執政縣市提報人數最多，對此指揮官陳時中再度回應，中央提供的數字是注射平台上的統計，和地方政府造冊人數有落差，會請地方盡速補全造冊。

指揮官陳時中表示，指揮中心每周都有統計各類別施打人數，但大家提到說為什麼比造冊人數多，他解釋說因為這是注射平台傳上來的數字，因為地方政府造冊不完全，地方政府到現在為止還沒有報完全，為了讓大家了解，我們就把造冊對象裡面做分類，讓大家知道整個情況。

陳時中說，大家批評最多的好像是中央政府官員一直在打，其實中央政府的重要官員打得不多，那防疫人員當然是會去打；因為這樣子公布以後，大家又好像有一點疑問，所以未來會把注射平

台裡面，請地方政府造冊人員補全，讓全貌比較清楚。

另外陳時中也提到，有些地方政府只把有官職的人才列進去，那有些是把相關防疫人員或執行檢疫的鄰里長野放在官員裡面，所以總數大概要把地方政府3個對象加起來，比較看得出來地方運作這些事情。