270萬劑BNT疫苗 9月分三周陸續出貨 15:282021/09/01 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 BNT疫苗將於本月陸續分批來台。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批BNT疫苗正在往台灣的路上，到貨量約93萬劑，下一批何時來台？有消息指出，數量逾270萬劑的BNT將在本月出貨，分3批自德國原廠送出，陸續來台。 根據《ETtoday》報導，這批訂單由慈濟、台積電、永齡基金會聯合出貨，沒有誰先誰後的問題。除了2日來台的93萬劑，下一批也有約91萬劑，以每批40萬劑、每次約2批的速度，直到訂單數量消化完畢。 BNT開放18-22歲登記 AZ增加23至28歲施打！首批BNT今晚抵台 年輕人有疫苗可打了 車牌BEZ夯 標售近千面進帳828萬 #BNT #疫苗 #270萬劑 #93萬劑 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 LUXGEN帶頭拚振興 推政府5千我5萬優惠 11:222021/09/01 生活 首批BNT疫苗傳延遲抵台 永齡、台積電回應了 14:162021/09/01 財經 全台都在等BNT疫苗 網瘋傳盧森堡航空「超可愛口罩機」 12:532021/09/01 生活 除12～17歲學生造冊施打 BNT疫苗 18～22歲優先預約 04:102021/09/01 財經要聞 BNT未到107萬「莫粉」急跳船 網一句話突破盲點 08:582021/09/01 政治 賣血氧機大賺290萬災難財 貿易商3人遭起訴、藥局5人緩起訴 13:102021/09/01 社會 永信混藥出包 食藥署急回收200萬顆 12:242021/09/01 生活 開學日仍有老師沒打疫苗 北市教局長：有莫粉、BNT粉還在等 10:342021/09/01 生活 BNT今到貨！台灣湊齊疫苗4天王 一文看懂下波輪誰打 09:302021/09/01 生活 大考中心連3天舉行學測試辦考試 9.5萬考生報名 11:422021/09/01 生活 衛福部編列100億買疫苗 費鴻泰：政府沒打算讓國民打第三劑 14:192021/09/01 政治 生活熱門新聞 午後雷雨開轟 8縣市大雨特報 明起這區雨更猛 - 生活 全台首例「突破性感染」 長榮機師確診Delta - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 BNT施打又跳過青壯年 劉和然要中央注意2點 - 生活 今天喝下多少糖？消保處調查：這7家飲料店不符合標示規定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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