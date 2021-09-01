首批BNT疫苗正在往台灣的路上，到貨量約93萬劑，下一批何時來台？有消息指出，數量逾270萬劑的BNT將在本月出貨，分3批自德國原廠送出，陸續來台。

根據《ETtoday》報導，這批訂單由慈濟、台積電、永齡基金會聯合出貨，沒有誰先誰後的問題。除了2日來台的93萬劑，下一批也有約91萬劑，以每批40萬劑、每次約2批的速度，直到訂單數量消化完畢。