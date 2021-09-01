2013年起接掌大陸女排兵符的功勳教頭郎平，今天在個人社交平台表示，「今天，是我離任大陸女排總教練的第一天。」

郎平現年60歲，1984年幫助大陸女排奪下洛杉磯奧運金牌，1986年與1990年兩度退役，1995年第一次擔任大陸女排兵符，率隊走出低潮，1996年亞特蘭大奧運摘下銀牌。1999年遠走義大利，2005年擔任美國隊總教練，2008年北京奧運擊敗大陸隊，最終帶走銀牌。

2009年郎平風光回到大陸，2013年二度執掌大陸女排，2016年里約奧運一舉奪金，成為世界排壇能在球員和教練生涯都拿到奧運女排金牌的第一人。

2020年東京奧運大陸女排預賽3連敗而遭到淘汰，郎平當下已有辭意，並且直言該有年輕教練來接棒。

郎平表示，「任務終於完成了，我的第一站是到蘇州，給一年前因病去世的老媽掃墓。去念情期間全隊封閉訓練，老媽病重住院，我沒有機會好好陪伴她，請假出來看望老媽時，她老人家已經不太能說話了了。最後一次她和我說話是看著窗外天黑，像平時每次在家一樣跟我說，走吧！回去吃飯休息，明天還要訓練....。」

郎平說，「2013年第二次擔任女排總教練至今已經8年了，手握著這個接力棒，使命感和責任感讓我一刻不敢鬆懈，卸任的時候，我不能保證自己做好所有的事，但保證做好每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心。」