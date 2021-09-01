中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(1)日彰化以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。明日起太平洋高壓減弱，午後雷雨範圍將擴大，整個西半部都須注意雷雨。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率；夜晚至清晨西半部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

緊抓夏季尾巴！午後陣雨連炸一周 氣象局最新說明｜2021.09.01

氣象局同時發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市及南投縣、宜蘭縣、台東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

《天氣風險 WeatherRisk》粉專表示，明天太平洋高壓短暫東退，預計到周日之前高壓勢力都相對較弱，午後雷陣雨會變得比較明顯，降雨時間會拉長，雨勢也會增強，更容易有打雷閃電，主要有午後熱對流的區域仍在山區及鄰近的平地，山區要多注意當地的天氣變化。不過溫度方面還是偏高，炎熱的天氣不變。

下周一起太平洋高壓又會逐漸增強西伸到台灣上空，天氣也會回到類似今天及前幾天的穩定悶熱。