台東市公所今天宣布各里行政區域完成整編，由現行46個里縮減為38里。（莊哲權攝）

台東市公所今天宣布各里行政區域完成整編，並以短劇方式呈現。（莊哲權攝）

台東市公所今天宣布各里行政區域完成整編，並以短劇方式呈現。（莊哲權攝）

「現在不做，下次可能沒機會了」，台東市行政區域45年未曾調整，隨著時代變遷 ，各里戶數及人口數比例懸殊，已不符當前都市發展現況，但因涉及選區規畫，常被視為燙手山芋，台東市長張國洲率領市公所團隊，排除萬難完成整編，由46里縮編為38里，將自10月17日起實施，期能減輕財政負擔、提高行政效率。

台東市公所今天宣布，各里行政區域整編經台東縣政府核定，由46里調整為38里，1035鄰調整為719鄰，張國洲說，這期間面對許多壓力，他個人也一度想放棄，每個艱難的腳步，將會成就台東成長的一大步。

張國洲表示，台東市自1976年由改制迄今，各里行政區域即未曾調整，隨著時代變遷，部分里別人口數明顯消長而造成比例懸殊，比如最大的豐榮里3708戶、共9330人，最小的復興里197戶、468人，突顯出現行里鄰編組已不符都市發展現況。

為此，市公所自2019年即啟動行政區域調整規畫，計增加3里、減併11里、局部里界調整15里，將自10月9日起實施，被裁併的里長任期持續到明年， 期能合理分配基層資源、均衡基層人員服務能量、減輕財政負擔及提高行政效率。

張國洲指出，里鄰整編後通訊地址不會改變，各項證件仍然有效，市民的權益不會受到影響，各機關橫向聯繫將同步更新資料變動，民眾無須主動前往換發。

縣長饒慶鈴說，為了因應時代需求，市長及代表們勇敢做出符合大多數人的決定，該政策雖然不會符合所有人的期待，而是大家能接受的最大公約數，做出更好的規畫，符合現在市政的需求，才是初衷。