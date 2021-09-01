立法院新會期今天報到，針對國民黨主席江啟臣質疑，國防預算每年增加卻無具體理由。民進黨發言人周江杰表示，共機今早兩度闖進我國西南空域的防空識別區，「這就是具體的理由」。台灣必須增強國防自主防衛能力「很遺憾，國民黨只要遇到中國打壓台灣，軍機擾台都視而不見」。

對於立法院新會期即將審查的預算，江啟臣今天質疑，民進黨執政後，國防預算年年增加，卻看不到具體原因跟理由。

周江杰今天在民進黨中常會後的記者會，回應媒體詢問表示，近幾年因為中國的各種軍事恫嚇，國際社會都啟動因應機制，甚至共機頻繁擾台，台灣必須增強國防保衛國家，也必須增強國防自主防衛能力，要先能夠自助，其他國家才能夠協助。

他很遺憾，國民黨只要遇到中國打壓台灣，軍機擾台都視而不見，批評江啟臣身為一個國際關係的學者，對於國際情勢不清不楚，對於中國的威脅，「國際社會都已經採取聯合的因應行動，也只有國民黨江啟臣主席不知道」。

周江杰強調，正當江啟臣說，增加國防預算沒有具體理由的同時，共機今早兩度闖進我國西南空域的防空識別區，這就是具體的理由，共機擾台不只是對台灣國家安全的挑戰、威脅。國軍為因應共機擾台，也必須頻繁執行監偵、攔截。而江啟臣現在卻質疑國防預算為何每年增加？

他說，台灣對內任何政策都可以有不同的立場，但對外應該要團結一致，「請國民黨站在捍衛台灣的立場，一起保衛台灣」。