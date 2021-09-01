德國周三公布的官方數據顯示，在連續兩個月大幅成長之後，德國7月零售銷售額的衰退力道遠超出預期，成為這個歐洲最大經濟體由消費者驅動的復甦可能在第三季失去動能的第一個跡象。

德國聯邦統計局公布，7月零售銷售額月減5.1%，表現遠不及6月份修正後的月增4.5%和5月的月增4.6%，亦較經濟學家預估的月減 0.9%大幅惡化。

該部門表示，因為德國在6月解除了全國大部分地區的防疫購物限制，因此7月的比較數據遭到嚴重扭曲。事實上，7月零售銷售額與去年同期相比只小跌0.3%，而與2020年2月爆發新冠疫情之前相比，則成長了3.8%。

德國經濟在第二季重拾增長，但由於供應鏈瓶頸導致工業生產放緩，其復甦力道不及其他歐元區國家。

Bankhaus Lampe分析師Alexander Krueger表示，受惠於強勁的勞動力市場，以及越來越多企業縮減在疫情期間推出的短期就業計畫，德國的零售銷售額可能在未來幾個月復甦。不過，第三季家庭支出帶給經濟的提振可能不如市場普遍預期。