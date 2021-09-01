台灣疫情趨緩，各級中小學今（1日）開學，「玉女掌門人」蘇慧倫的7歲兒子也上小學了，她昨就為兒子準備好小一新生入學用品，笑說「添購的過程除了書包，其他的媽媽自己也想都來一份」，今提早一小時起床備戰，送兒子去上學後最開心的是，她終於可以去運動了。

蘇慧倫2014年結婚後淡出樂壇，一直以家庭為重，今年疫情三級警戒後，她除了帶小孩，還逼自己每天煮飯，3個月下來廚藝進步許多。今天開學日，她為兒子準備好文具、新書包，是否擔心兒子？她的經紀人徐世芸說，她不擔心，因為兒子進幼稚園第一天就沒有哭，所以相信今天他也有辦法適應。

蘇慧倫從小獨立，小一第二天就自己搭公車上學了，她在臉書分享，「自己要進入小一的時候，應該也是有點茫然，但又因為即將開始探索一個新的世界而感到興奮刺激又期待，新的階段，希望一切順順利利，遇到好的老師、交到好朋友。」

而她日前盛裝出席金曲獎頒獎典禮，出道31年首度入圍金曲歌后，卻鎩羽而歸，被問到心情？她的經紀人徐世芸表示，其實她沒有覺得自己會拿獎，當天是抱著休假的心情去參加party，跟大家拍照，「她的正職一直是家庭主婦，參加金曲獎是出來渡假的！」

她去年在北流舉辦「生命之花」演唱會叫好叫座，原訂9月巡迴到高流開唱，受疫情影響宣布延期，至於延到何時？經紀人則說，場館沒開，所以不能計劃，希望疫情好轉後能夠重新啟動演唱會。