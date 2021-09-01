中央流行疫情指揮中心昨日公布BNT疫苗施打對象，18至22歲的大學生可優先接種，但30、40歲的族群已被跳過多次，引來外界不滿，質疑中央是在做政治操作。對此，新北市副市長劉和然表示，聽到消息心情複雜，因為30、40歲年輕人又會覺得被放棄，呼籲指揮中心在疫苗來台前，注意公平性、分配邏輯2項重點，不要對國人造成傷害。

劉和然表示，除了12至17歲唯一可以施打就是BNT，指揮中心也公布18至22歲大學生也可以上網預約施打，聽到這個消息心情蠻複雜，看到疫苗陸續進來，國人又可以施打疫苗，疫苗覆蓋率可以逐步提升，達到集體免疫是好現象、好發展，但宣布特定族群可以施打，又使30、40歲年輕人心情落空，他們不斷等待、失落，覺得被放棄，國人防疫階段的情緒又被影響。

劉和然說，這次疫苗施打核心問題就是疫苗不足、種類不夠多，民眾變得斤斤計較，這對防疫來講是不好的發展和現象，當疫苗不足時，民眾開始斤斤計較，指揮中心就要特別注意2件事情，第一是公平性，第二是分配邏輯，12至17歲唯一施打是BNT沒有問題的，但其他的分配邏輯是什麼，若分配邏輯沒想好，就會有相對剝奪感出來，衍伸出黑箱政治操作，使疫情指揮中心公信用被打折，對防疫不是正向發展，對施打族群、尚未施打者都是一種傷害。

另外，針對疫情指揮中心指揮官陳時中嫌棄民間採購明年3000萬劑BNT太多，劉和然也說，疫苗夠不夠，可以看到中央跟國人的感受不同，國人真的覺得疫苗到明年底也足夠嗎？希望中央在疫苗採購上，不要再犯今年的錯誤，一定要想清楚、算清楚，希望未來1、2劑施打，或是第3劑疫苗準備上，可以讓國人盡快施打疫苗。