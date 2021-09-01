大陸知名論壇虎撲舉辦的女神票選，今年來到第6屆，近日結果出爐，由去年的亞軍李沁打敗「新疆維納斯」古力娜扎，奪下「虎撲女神」冠軍。

虎撲論壇每年都會舉辦女神票選，被網友評為是民間最權威的選美比賽，而今年的冠軍得主，就是因陸劇《慶餘年》爆紅的大陸新生代女星李沁，其實她去年就擊敗林志玲、朱茵等一票高顏值女星，以黑馬之姿奪下亞軍，現更名符其實成為虎撲女神。

李沁奪下今年的「虎撲女神」冠軍。(圖／翻攝自微博)

李沁古裝扮相絕美。(圖／翻攝自微博)

不過因為前5屆的冠軍得主賈靜雯、邱淑貞、佟麗婭、劉亦菲、高圓圓，都是相當有名氣且公認的大美人，因此今年李沁奪下冠軍，網路也出現質疑聲浪，懷疑她走後門，還有人認為審美標準是否降低了。

但其實李沁出道之今累積不少作品，且都挑戰不同角色，譬如在《紅樓夢》飾演端莊的少年薛寶釵、《楚喬傳》成備受寵愛的小公主元淳，尤其在《如懿傳》中，飾演後宮最美妃子寒香見，一登場就把皇上迷倒，戲外也讓觀眾為之驚豔，公認她擁有盛世美顏，封她為「最美香妃」，之後更靠著《慶餘年》爆紅，被稱讚是零死角女神。

李沁零修圖照曝光。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

李沁長相甜美、清新脫俗，穿上古裝後仙氣十足，時裝也同樣完美駕馭，不科學的螞蟻腰更成了她一大亮點，還因此登上微博熱搜，近日她出席活動，零修圖近照依舊能打，皮膚白皙緊緻，完全沒任何瑕疵，一雙纖細美腿更是吸睛，粉絲也聲援她美麗與演技有目共睹，拿下冠軍實至名歸。