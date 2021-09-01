台中市長盧秀燕營獲「2021智慧城市卓越貢獻獎」智慧治理類別獎項。（盧金足攝）

自駕巴士虛實場域整合運行，提升大眾運輸質與量。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台灣智慧城市發展協會1日公布「2021智慧城市卓越貢獻獎」第4屆得獎名單，台中市長盧秀燕榮獲智慧治理類別獎項。

智慧科技，物聯網時代來臨，盧秀燕以「智慧治理」翻轉台中市，市府建置「158空間資訊網PLUS」資訊整合平台，輔助行政管理及提供決策應用；「MIT自駕巴士虛實場域整合運行」提升大眾運輸質與量；「BIM智慧建築設施雲端管理平台」，透過物聯網、GIS及雲端平台的連結，提升社會住宅興建與維運效能，全方面提升民眾與城市生活品質。

此外，將科技導入市民生活空間管理，其中「4D_BIM智慧建築設施設備雲端管理平台」、「台中市建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放」分別榮獲2020、2021智慧城市創新應用獎；建置「台中市智慧防汛公園」更獲得2021台中市公共建築景觀類建築園治獎的肯定，市府推廣精進智慧應用，實現智慧永續城市目標，打造台中智慧生活示範區。

市府強調，盧秀燕投入「數位民主」、「數位服務」及「數位行政」三大面向建構數位政策，推展數位科技應用提升城市治理效能，以智慧交通、智慧生活、智慧環境發展為主軸，提供市民最大的數位便利及優質生活環境。