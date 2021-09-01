女星陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，2018年低調完婚，目前育有2個可愛女兒，時常在社群網站分享生活日常的她，透露大女兒近來常常半夜哭醒，還常常表示自己很害怕，由於各大廟宇因為疫情暫停收驚，讓她急忙向網友求救：「各位父母們有沒有什麼好方法能在家簡易處理」。

陶嫚曼表示大女兒近來一個禮拜晚上會起來2、3次，有時候哭醒喊媽媽，有時候則表示自己很害怕，此外不僅會要求她把手套進去巧虎手偶裡面，更會對著她說悄悄話，眼見女兒的種種舉動，陶嫚曼強調很願意回應小孩所有需求，但由於幾乎都在半夜睡覺時間發生，讓她得中斷睡眠好幾次，無奈表示：「這種事不是只有顧新生兒時期才有的嗎」。

陶嫚曼雖然想帶女兒到行天宮收驚，不過目前礙於疫情似乎暫停，此外目前正值農曆七月，各大廟宇也沒在辦事，雖然幫女兒洗過艾草浴，卻未見任何成效，因此趕緊向網友求救：「各位父母們有沒有什麼好方法能在家簡易的處理」，希望有人能夠提供有效的解決方法。

對此，網友紛紛回應：「大女兒可能因為小寶寶出生，覺得不安吧？只要能多安撫陪伴她，相信情況會有所改善」、「你可以在大女兒睡覺前，幫她在肚子擦薰衣草精油或放輕音樂，相信聽著就會睡著了」、「可能因為小寶寶出生有點不安，才讓原本的作息全改變了」。