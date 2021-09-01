中信兄弟王威晨賽前穿球衣到父親王光輝追思背板前獻花。（中信兄弟提供）

中職史上第1位打擊王、前兄弟象總教練王光輝周一因肝癌病逝，享年56歲，他的兒子、現任中信兄弟隊長王威晨請假1天後就歸隊，練習前他也特別穿上整套球衣到球團準備的追思背板前獻花，讓父親再看一眼自己穿著球衣的樣子。

王光輝8月30日病逝，當天正好是兄弟球隊休息日，昨天兄弟在主場迎戰味全龍，王威晨告假一天處理父親後事，今天他歸隊，因為過去「輝總」一直以來常掛在嘴邊的「穩住」，他也希望王威晨能夠穩穩的繼續在場上努力，不希望因為自己影響了威晨、影響了球隊。

賽前王威晨特地穿上整套球衣到球團準備的追思背板前為父親獻花，他獻上滿天星，花語為思念、純粹的愛，願父親成為滿天的星斗中最光輝的那顆星。

王威晨表示，感謝所有的親朋好友給他的關心與訊息，他都有收到也都有放在心上，只是前幾天可能無法一一回覆大家，感謝球團辜（辜仲諒）董、董事長、領隊上到下與球隊所有教練隊友行政給予的協助，也感謝會長與聯盟，以及各隊、各界的關心，但他也要向媒體致歉，目前暫時還無法接受訪問，回到球場的時間想暫時先專注在場上，之後一定會再好好的跟大家談起父親的故事。