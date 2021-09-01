大陸女星江疏影擁有絕佳氣質、精緻五官和一雙長腿，是著名美女代表，加上江疏影去年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，讓她再攀演藝事業高峰，而今（1日）是江疏影迎接35歲生日，身為女神的她，更豪放直接曬素顏，大方「坦誠相見」。

照片中，江疏影大方頂著素顏入鏡，她身穿白色素T、對著鏡頭露出淡淡微笑，脂粉未施的江疏影，除了眉毛較稀疏外，江疏影的膚色依舊白皙，肌膚緊實、透亮，五官相當精緻立體，江疏影的素顏看起來和上妝沒差太多，也讓外界見識到女神保養有術的一面。

江疏影大方曬素顏。（圖／取材自江疏影微博）

同時，江疏影也大方發文：「做個減法，坦誠相見的一天」，江疏影生日大方曬素顏，也吸引粉絲狂讚：「素顏也好漂亮」、「女神就是任性」、「你是不是一覺到現在」、「素顏江好美」、「得誇 回歸本真，做最好的自己」。

江疏影素顏依舊漂亮。（圖／取材自江疏影微博）

江疏影除了是美女代表外，氣質出眾的她，作品橫跨大、小銀幕，江疏影在2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展最佳女配角、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎的肯定，而江疏影演技受肯定之餘，她也積極演戲，江疏影在去年以電視劇《三十而已》再攀演藝事業高峰，同時，江疏影也不忘進修學習，遠赴英國東安格利亞大學攻讀傳媒經濟學系碩士，是演藝圈公認內外兼具的學霸。