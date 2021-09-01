雖然疫情舒緩微解封，但是八大行業仍不准開門，員工叫苦連天。對此經濟部長王美花今天鬆口，考量八大行業目前仍無法營業，擬拿4.0紓困剩餘經費用來補貼。據了解，經濟部將提供八大行業9、10月紓困補貼。不過受限預算，未必第三季公司營運與員工薪資，按人頭每人4萬元補貼，仍需視最後剩餘金額而定。

八大行業包括舞廳、酒吧、夜店、三溫暖、KTV等，從5月中三級警戒至今無法營業，員工生計大受影響，已經有民代為其喊給予補貼。王美花表示，對於目前的八大行業還沒有營業部分，會思考配合指揮中心情形，看怎麼給他們多一點的補助。

經濟部提供商業服務業補貼收件至昨日(31日)截止，在此之前已經發出340億，但因還有2000多件案件在辦理中，經濟部正核算426億經費最終使用情況，實際剩餘數字還未可知。

初估今年商業服務業第一輪紓困仍可有數十億餘額，可繼續提供八大行業9、10月的公司營運與員工薪資補貼，但是否維持公司按人頭1萬元、員工3萬元薪資，合計1人給4萬元未定，要看紓困預算最後餘額而定。