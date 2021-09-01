陸女遭地鐵保全拖行扯光上衣 露胸哭喊圍觀群眾冷眼錄影

大陸西安上月30日發生1起離譜事件，1名女子在地鐵與他人發生爭執，遭到地鐵保安要求離開車廂，她拒絕後竟遭對方強行「拖」出車廂外，身上衣服甚至被扒光、露出胸部，而女子在現場不斷大喊求救，車廂內的其他乘客竟無1人出手勸阻，全眼睜睜看著她遭受暴行。

據《極目新聞》報導，該名女子當時地鐵內疑似講電話太過大聲，遭到1名年長者勸阻，2方因此爆發爭執，該長者脫口罵她是「女流氓」，她一怒之下開始在車廂內大吵大鬧，鬧到最後地鐵保全只好出面要求她離開出廂，但她始終不願配合，最後保全忍無可忍，才強行將她「拖」出車廂。

影片中，女子遭保全不斷拉扯，身上的衣物幾乎已被保全扯光，甚至一度露出胸部，而女子仍不斷大鬧，還對1名男子說「不是要加我微信嗎？過來加我微信」，惹得保全只能動粗，將她扛起狠拉出車廂；誇張的是，整個過程中車廂內所有人都沒有上前勸阻，而是眼睜睜看著女子遭拖行、扒光上衣，還有人拿著手機不斷拍攝，口頭上不斷驚呼。

而當地西安地鐵回應， 8月30日下午1女性乘客在3號線列車上與其他乘客發生口角，期間該乘客不斷辱罵身邊乘客並與部分乘客產生肢體衝突，列車安全員在多次勸離未果後，才與其他熱心乘客一起將該女乘客帶離車廂。不過影片在當地瘋傳，網友們紛紛留言「扒光衣服太扯了」、「這根本是猥褻程度了」。