在新冠病毒侵害下，可說所有亞洲的工廠作業在8月期間都亂了方寸。現在市場也擔憂，亞洲製造業會不會就此搖搖欲墜，再加上民間消費若急遽減少，經濟成長或將出現警訊。

除了韓國已出現1年來首見PMI(採購經理人指數)動能趨緩，1日也傳出包括中國大陸、日本、台灣與越南等地區，亦因晶片短缺與產線停產，8月份製造業生產均有成長放緩情況。

由於疫情管制，供給面有瓶頸，以及原物料價格高漲對產能造成壓力，中國大陸官方版的PMI在8月時曾減至50.1，是近1年半來首次衰退。這個低於市場預估值的經濟數據，也表示中國大陸景氣復甦有了雜音。若中國大陸這個經濟成長火車頭推不動的話，全世界也會直接受到影響。

調研單位凱投宏觀(Capital Economics)認為，新冠病毒帶給亞洲區製造業許多不利因素，包括半導體晶片短缺與愈來愈高的運送成本。

民間的財新中國製造業PMI從7月的50減至8月的49.2，跌破景氣榮枯點50大關。財新洞察集團（Caixin Insight Group）表示，新冠變種病毒已對2020年中後，全球景氣逐漸回歸正常化構成嚴重的威脅性。

至於日本，因為新增的出口訂單出現從元月以來首次減少狀況，因此8月au Jibun銀行PMI從7月的53下滑至52.7。

同樣在台灣，8月PMI從7月的59.7降至58.5，而越南更是從7月的45.1大減至40.2。

曾經被視為全球經濟成長推力的亞洲區新興經濟體，因為疫苗覆蓋率不高以及新冠病毒大幅擴散，導致當地消費力大減與製造業生產大受影響，進而嚴重落後歐美等已開發國家景氣表現。