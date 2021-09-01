史上最長暑假終於結束，今(1)日是開學日，學生們終於可以再進入校園學習。新北市警察局新莊分局一大早便編排警力至轄內各國小門口及周邊路口執行「護童勤務」，由各派出所、警備隊、交通分隊協助學校於通學時段，擔任校園周邊安全守護及交通疏導的工作，和學生、家長們一起迎接新學期的開始。

新莊分局長林温柔早上率領員警在思賢國小前關心家長接送學童情形，並發送隨身防疫酒精噴瓶。

分局長林温柔表示，護童工作如同防疫工作，重點在於讓學童保持與犯罪被害的距離，就像落實防疫措施，才能保持與病毒的距離。祝福學童在新學期都能健康求學，也呼籲家長接送孩童時，務必注意不要違規停車。

分局長林温柔表示，學童及校園安全維護一直是警察的重點工作項目，警方與學校將同步啟動校園安全防護機制，藉由全方位的護童勤務規劃，提升警民合作關係，打造讓孩童安心、家長放心的安全就學環境。