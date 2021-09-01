貝克宇因和媽媽崔佩儀長時間相處，時常相對兩無言。（年代提供）

梁佑南個性急，和女兒在節目上針鋒相對。（年代提供）

方琦不滿媽媽總是用命令的口氣說話，梁佑南允諾會改進。（年代提供）

《聽媽媽的話》降級首錄，就邀請梁佑南、方琦、崔佩儀、貝克宇上節目，進行親子協商。（年代提供）

年代《聽媽媽的話》降級後首錄，邀請崔佩儀、梁佑南兩組家庭進行親子協商，不料本該溫馨的場面卻因互相指責一度變得火爆。梁佑南個性急，對女兒方琦時常用命令的態度說話，方琦不甘被媽媽當女傭，控訴她道德綁架，還爆料媽媽曾怒罵她不會煮菜很丟臉，兩人針鋒相對，讓所有來賓捏一把冷汗。

代班主持人徐小可急忙圓場，方琦解釋知道媽媽很辛苦，也有想要幫忙，但因為兩人個性都急沒辦法好好溝通而作罷。她還爆料，一次興沖沖邀媽媽一起參加親子做菜節目，媽媽卻回：「去什麼去，妳又不會做菜，都幾歲了，丟不丟臉啊！」讓她很受傷。最後梁佑南表示會改善急躁的脾氣，也希望女兒多多包容，方琦也願意多站在媽媽角度思考，母女倆雖吵吵鬧鬧，但深愛彼此。

而崔佩儀認為疫情讓她失去一個兒子，因為與貝克宇朝夕相處，反而相對兩無言，崔佩儀甚至要求貝克宇：「你可以跟媽媽說說話啊。」貝克宇沉默了一會竟回：「妳今天還好嗎？」讓她大傻眼說：「我就坐在你旁邊一整天，你竟然問我還好嗎？」

崔佩儀因此備感落寞開始怨嘆：「我結婚幹什麼？老公在國外，小孩也不跟我說話，一個人坐在大客廳，晚景淒涼。」貝克宇解釋，自己是個安靜的人，不會主動找話題，也希望媽媽能主動開話題，他很願意陪她說話。崔佩儀聽完淚灑攝影棚，感性對兒子說：「媽媽已經老了，我不是女強人，我也需要你的照顧。」以上精彩內容，將於5日晚9點在年代MUCH台播出。