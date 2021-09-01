中和國光街下水道改善工程施工情況。（中和區公所提供）

新北市中和區公所整治老舊社區汙水下水道，7月於國光街巷弄辦理汙水、排水及路障清除改善環境四合一工程，預計9月6日完成，完工後可大幅改善區域內整體環境，造福該區500多戶、近2000位市民。

中和區長賴俊達表示，汙水下水道工程是新北市府積極推動重點項目工程之一，轄區內國光街屬老舊社區，地區居民反應，逢大雨便容易積水，經會勘後發現多數溝蓋被水泥路障覆蓋，且溝蓋大多老舊破損、雜物堆置影響排水功能。

為有效解決問題，改善區域環境，公所針對國光街107、109、民德路189巷弄間，辦理路障清除、排水溝蓋修繕、調整路面高度及清疏道路排水側溝，解決區域內汙水、排水、路面及環境四合一工程。

公所工務課長施信華指出，本次工程疏通巷道水溝約2280公尺，同時配合汙水下水道工程，依水溝高度重新調整刨鋪路面，以利有效排水，共整建該區域路面面積約9200平方公尺，範圍東起自強公園，西至民德路，北到國光街，南止於清穗公園之間各巷弄，工程總經費為450萬元整。