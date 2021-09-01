購房時需要考量到相當多的因素，除了價位跟地段之外，屋內格局也是相當關鍵的要點。日前有網友在批踢踢中詢問「怎麼都無法接受的格局是什麼？」沒想到大家都一面倒表示，最無法接受暗廳，連裝潢都救不了。

一名網友在PTT發文詢問，以自住為前提，如果有錢當然想買100分格局的房子，但有時候就只能取捨，大家認為自己的底線是什麼？怎麼都無法接受的格局為何？

原PO補充說到，若廁所沒有窗戶，至少可以裝上抽風機，乾濕分離的話30分鐘內浴室可以全乾；若開門見灶、壓樑或動線不佳的情況，還可以靠裝潢。但採光不佳真的沒法救，並表示，不論房子多便宜，自己絕對無法接受「暗廳」。

貼文一出引起網友共鳴，「暗廳暗房住一年你就崩潰了，人是需要陽光的」、「暗廳跟棟距小真的慢性自殺」、「暗房暗間最恐怖，住久了心裡都會感覺不正常」、「暗廳暗房吧，住過地下室真的不行」。