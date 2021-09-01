吳怡明（陳志賢攝）

警方近來多次查獲大麻電子煙，引發各界對於大麻是否應合法化的爭議，法務部長蔡清祥1日重申，大麻為二級毒品，基於國情，我國不可能准許大麻合法化，呼籲民眾勿以僥倖心理，施用大麻，施用、製造、運輸大麻毒品，違者均觸犯違反《毒品危害防制條例》，刑責相當重。

法務部保護司副司長吳怡明表示，在政府各部會及民間單位通力合作下，毒品查緝量逐年增加，由2016年查獲6767.1公斤增加至2019年查獲9476.5公斤，查獲毒品量為歷年最高，去年疫情期間仍查獲8155.5公斤。

另毒品施用人口，由2016年為6萬638人，至去年為4萬6810人，下降1萬3828人，減少22.8％。初次吸毒人口，自2016年1萬4349人下降至110年(1至6月)3323人，明顯下降11026人。去年8至12月因使用PMMA（強力搖頭丸）死亡案件已降至9件，每月因PMMA死亡案例皆少於2件，顯已有效壓制新興毒品，降低死亡案件。

吳怡明說，為防堵新興精神活性物質（NPS）作為製毒用途，法務部毒品審議委員會一次性審議通過新興精神活性物質296項列為毒品管制，等行政院公告後，我國毒品列管數量將大幅增加為659項，成為全球列管毒品最多國家之一。

吳怡明強調，法務部將積極推動「減少毒品供給、減少需求及減少危害」三減策略外，亦借鏡日本經驗「再犯防止推進法」理念，規劃推行「貫穿式保護」措施，推動「再犯防止推進計畫」，朝向「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」雙重目標邁進。

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