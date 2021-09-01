中華隊桌球好手田曉雯、林姿妤首度參與帕運，今天(1日)在2020東京帕拉林匹克運動會桌球女子團體TT9-10級8強賽，以0比2不敵中國大陸趙小靜、熊桂艷，表現發揮得不如預期，無緣晉級，兩人帕運初體驗告一段落。

第1點雙打，田曉雯、林姿妤開賽仍在適應對手節奏和球路，沒能及時進入狀況，直到第3局才找回自己的節奏，卻已為時已晚，遭直落三吞敗，兩人賽後也有些錯愕和失望。

林姿妤表示：「自己覺得這場發揮得不是很理想，無謂的失誤太多了，節奏跟狀態一直起不來，分數很快就掉了，其實對手的球也沒有說特別難打，他們只是很明確的在打她們的戰術而已，是我們自己穩定性不夠，打太急了。」

而田曉雯接著在第2點單打上陣，面對上屆里約帕運團體銀牌的熊桂艷，儘管狀態漸入佳境，可惜仍是直落三落敗，賽後她指出：「單打不是打得很理想，但至少沒有像雙打一樣糟糕，也是自己打得太急躁了，可能還是缺少經驗，後面狀態有打起來，只是還是輸了。」

雖無緣在團體賽再為中華隊抱回獎牌，田曉雯說：「就當作是累積一次經驗，之後的一些比賽還是會再遇到，就回去做好充分的準備，來迎接下一場球，畢竟輸了就是輸了，也沒辦法後悔，只能往前看。」

田曉雯、林姿妤的首次帕運之旅在今天劃下句點，總結自己的表現，林姿妤認為，心態上可能沒有調整得很好，「真的想太多了吧，畢竟是自己的第一次，算是以新人的身份來挑戰而已，但可能給自己的預設立場和想法真的太多了。」；田曉雯則提到，以第一次參賽來說，表現得還可以，「自己在個人賽打得還不錯，這次比賽後也知道自己哪裡不足，回去再訓練，而團體賽雖然沒有晉級，就再努力練習，盡力準備下一場比賽。」