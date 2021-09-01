五倍券來了！行政院預定10月初可領取紙本券，國發會主委龔明鑫表示，這次五倍券將比去年三倍券反應更熱烈，每人5000元的額度、預估花費1100億元預算，樂觀期待可達2000億元的振興效果；若民眾很快就拿五倍券來消費，今年經濟成長率力拚6％「有期待」。

主計總處預估，全年經濟成長率5.88％，突破6％門檻僅有0.12個百分點；龔明鑫表示，五倍券對經濟成長率的挹注，將落在今年第4季或明年第1季；龔明鑫表示，若民眾很快就拿來消費、反應速度比較快，對經濟的貢獻較多落在第4季，經濟成長率上修至6％就有期待了。

民眾拿到五倍券後，配合各縣市政府、商家的加碼，龔明鑫表示，五倍券的額外效果就會愈多。

至於今年要如何使用五倍券？龔明鑫分享自己的經驗，去年綁定信用卡，今年要採取數位綁定，因為數位券可以領「好食券」加碼優惠，由於家庭人數比較多，應該會再自掏腰包加碼請家人吃飯。