莫允雯、吳念軒殺青都感傷紅眼眶。（三立提供）

莫允雯、吳念軒主演的《戀愛是科學》終於殺青。（三立提供）

莫允雯、吳念軒主演的《戀愛是科學》終於殺青。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《戀愛是科學》上周日終於正式復播，也在日前殺青，女主角莫允雯表示，這次殺青跟以往不一樣的感覺，第一次偶像劇拍了8個月，快一年的時間每天跟「這個人」相處在一起。在宣布殺青那一刻，她張開雙手想要和吳念軒來個擁抱，結果吳念軒卻無視於她直接走去和工作人員拍照，讓她覺得「切心」，心想「怎麼這麼無情」。但其實吳念軒是一直在忍住眼淚，拍完殺青大合照，和莫允雯擁抱時，眼淚再也忍不住流出來，跟他口中的「老莫」說：「明天起我就不是妳的王軒宇了！」讓莫允雯心頭一酸，也紅了眼眶。

《戀愛是科學》因遇到疫情三級警戒，拍攝期間有很多防疫限制，例如場景問題，讓拍攝工作變得更困難，這次所有人在有限的時間內共同完成這部作品，工作人員的辛苦，吳念軒、莫允雯都看在眼裡，也因此對這次得來不易的殺青更有感。殺青當天早上莫允雯主動說要做早餐給吳念軒吃，問他要不要酪梨三明治，但吳念軒居然點餐說要吃肉桂鬆餅，兩人看似吵吵鬧鬧但可見好感情，吳念軒很感謝這一陣子老莫的餵食，透露兩人復播後默契更好，很多對手戲都很有感覺。

莫允雯表示，吳念軒讓人又愛又恨，有時候覺得他真是死屁孩，但吳念軒卻也是合作過男演員中個性最「Pure」的人，會讓人想要保護他，希望他可以好好保有這個優點，期待他有一天可以用這個特點，在演出上有更突破的表現。吳念軒對莫允雯的感覺也是又愛又恨，他說老莫是他遇過最真性情的人，會真實表達開心與不開心，一開始有點不習慣，但了解個性後，他也會在她面前直接表達自己的情緒，擺臉色給她看，不開心就「已讀不回」訊息，但彼此情緒很快都會過了，彼此都坦率做自己，也瘋狂玩在一起。