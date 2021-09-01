洪都拉斯（左）曾夢想當棒球選手，張鳳書（右）則想當太空人。（民視提供）

《這事有影嘸》助理主持阿布（左起）、洪都拉斯、張鳳書、營養師黃淑惠、生物科技教授魏宗德以及主持人林美秀一起聊夢想。（民視提供）

林美秀主持的民視《這事有影嘸》周四晚10點15分將播出張鳳書、洪都拉斯、生物科技教授魏宗德與營養師黃淑惠，一起與主持人林美秀聊聊「我中年！我還有夢想！誰說這些事情現在不能做？」的話題，洪都拉斯表示小時候夢想當棒球員，看著同村隔壁的哥哥上台北找了間有棒球隊的國小就讀後，自己也和爸爸提出這個想法，沒想到被痛打一頓，最後聽說那位哥哥一路打到全國冠軍，差點出國打青少棒，讓他羨慕不已。

與小時候夢想有差距的洪都拉斯，其實演藝之路走得一波三折，他原在私人公司上班，但3個月後覺得朝九晚五的工作好無聊，剛好朋友問他要不要做電視幕後，他馬上答應，第2天上班就被找去當臨演，負責「跑過鏡頭大叫一聲死掉」，這樣一個鏡頭讓他領到2百元紅包，一天下來錄3場領了6百元，讓他直呼太好賺。

這樣邊當幕後邊跑龍套3個月後，某次在路邊被觀眾認出，他自信地跑去找製作人王偉忠表示想轉幕前，卻一口被回絕。洪都拉斯難過到選擇離開演藝圈，跑去開貨車、賣羊奶，這一開就是7年，但因為一場棒球賽遇到澎恰恰，澎恰恰問他要不要當他助理，因為當時的女友鼓勵讓他重新回到演藝圈。

跟著澎恰恰、許效舜幾年演藝路仍不見起色，加上景氣不好公司經營困難，原想回頭去開貨車的洪都拉斯，因郭子乾的一通電話參與《全民大悶鍋》才終於獲得王偉忠的青睞，他堅持在表演這條路上，兩年前還以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎戲劇男配角獎，他不忘鼓勵對演藝圈有夢的年輕人，一定要堅持信念，喜歡就要往前衝。