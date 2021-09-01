伸興(1558)由於歐美縫紉機需求強勁，7月營收維持在8億元以上表現，不過，因越南疫情導致停工，加上需求旺盛、公司庫存偏低，法人估計，8月營收將受影響，未來下半年營收恢復狀況要視越南的疫情發展。

伸興因6月底庫存仍足夠因應手上訂單需求，因此，7月並未受到7/19越南關廠影響，單月營收8.67億元，月增6.7％，年增61.1％，今年以來營運亮眼。前7月營收56.68億元，已達到去年全年的81％，今年營收雖有機會繼去年後再創歷史新高，但增幅恐怕有限。

伸興在7月19日起自主停工兩周，8月初申請「三就地」，8月9日起陸續復工，目前4條裝配線復工，但相較越南廠疫情前的後段裝配線有30條，產能明顯下降。法人指出，伸興有9成產能在越南，8月受到越南關廠影響，月產能由32萬台明顯下降至3到4萬台，而市場需求不墜，使得有訂單卻無貨可出的狀況。因此，公司評估調高大陸張家港廠區及台灣廠的產能來因應，張家港廠區月產能約3萬台，目標希望達到7萬台，台灣月產能希望提高到1.5到2萬台，盡力填補越南廠產能。

伸興2020年縫紉機出貨357萬台，今年上半年達到250萬台，原先預計今年出貨挑戰480萬台新高，但因越南產能受阻，目前還要評估疫情的影響。