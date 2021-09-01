據美國「全國廣播公司商業頻道」報導，國際失智症協會(Alzheimer’s Disease International ADI)1日警告，從長期來看，新冠肺炎的持續流行恐導致失智症患者的人數激增。部分研究更顯示，感染新冠肺炎不僅增加罹患失智症的風險，還會讓失智症的症狀提早出現。

ADI是由來自全球各地的失智症專家組成的醫學與科學諮詢小組，涵蓋全世界各地的100多個阿茲海默症協會與失智症協會。ADI近日組成特別工作小組，專門研究新冠病毒與失智症的關聯性，並警告全球還沒做好準備因應新冠肺炎大流行掀起的失智症浪潮。

ADI指出，從現有研究成果來看，新冠病毒會增加患者罹患失智症的可能性，並導致失智症的症狀提前出現。換言之，大流行恐導致失智症患者的數量顯著增加。

失智症通常會出現大腦退化，並損害記憶、思考、行為與情緒。阿茲海默症是最常見的失智症類型。可怕的是，目前還沒有治癒失智症的方法。

ADI警告，短期內因新冠病毒而感染新冠肺炎並罹患失智症的人數，會因新冠肺炎大流行的死亡人數增加，而導致失智症的發病率暫時下降。目前估計新冠肺炎死亡人數中，約25%至45%為失智症患者。

但長遠來看，失智症患者會因新冠病毒影響神經系統，而顯著增加。根據約翰霍普金斯統計數據，自2019年新冠病毒首次在大陸現蹤以來，目前已有超過2.17億起新冠病毒案例；過去28天內還篩檢出1800萬例。

※新冠肺炎與失智症

ADI呼籲，進行更多研究來了解新冠肺炎和失智症的關聯性。神經學家艾特里（Alireza Atri）博士表示，新冠肺炎帶來的長期影響令人憂心，不論是味覺還是嗅覺喪失、腦霧現象，還是精神不濟，以及注意力無法集中、記憶力與思考能力出現障礙。

甚至，新冠病毒會損害並凝固大腦中的微血管，損害身體免疫力並引起發炎。這些症狀都會傷害大腦，並導致神經系統的症狀，使失智症提前出現。

※失智症浪潮

根據世界衛生組織統計，全球罹患失智症的人數約5000萬人，每年新添1000萬名病例。ADI則警告，早在新冠肺炎大流行前，預估失智症病例到2030年會由5500萬人成長到7800萬人；光用於失智相關的醫療保健與費用，每年增加達2.8兆美元。

ADI執行長巴爾貝里諾呼籲世界衛生組織、全球各國政府與研究機構，投入更多資源進行失智症的研究，以避免未來全球為失智症浪潮所淹沒。如果能更了解失智與新冠肺炎的關聯性，就能協助當局管理罹患率的激增，並及早發現症狀。